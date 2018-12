“Un bés. Antonio Ligabue” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Continua la XXI rassegna teatrale proposta dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Viedelacampo e il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Mercoledì 6 febbraio ore 21

“Un bés. Antonio Ligabue”

di e con Mario Perrotta

collaborazione alla regia Paola Roscioli

Dettagli

Mario Perrotta immagina la sua vita senza labbra che si incontrano, senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza, e si vede scendere in strada a elemosinare quel bacio da chiunque, purché accada. A partire da questa riflessione nasce uno spettacolo su Antonio Ligabue e sul suo essere rifiuto dell’umanità e al tempo stesso artista: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi oltre il margine, dove un bacio è un sogno, un implorare senza risposte che dura da tutta una vita. L’artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava. Un bès... Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/cinema-teatro-giardino-rassegna-di-prosa?view=article&id=838:mario-perrotta-un-bes-antonio-ligabue&catid=383&idrassegna=36

Biglietti

Per Cristicchi, Perrotta, Monti e Naturalis Labor

Interi euro 18

Ridotti euro 15

Per gli altri spettacoli

Intero euro 14

Ridotto euro 12

Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per le persone oltre i 60 anni, per i soci BCC Roma e soci Cral Ulss 15 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Prenotazioni e prevendite Tel. 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049 9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Biglietteria Teatro Giardino teatroviadelcampo@gmail.com

Associazione Viadelcampo Tel. 349 7368623

renalore@libero.it www.arteven.it

Gallery