"Le betoneghe", spettacolo all sala polivalente di Brugine

Parte domenica 17 novembre, ospitata alla sala Teatro Cornaro Piscopia di Brugine, la nuova edizione di Brugine in Scena che vede la direzione artistica della compagnia Teatro Fuori Rotta in collaborazione con il Comune di Brugine. Sono dieci gli spettacoli in cartellone che accompagneranno il pubblico fino al prossimo febbraio.

Un progetto culturale cresciuto, legato in particolare al teatro d’intrattenimento fatto di commedie e pièce in dialetto veneto, che aumenta per pubblico di anno in anno e che porta, in questa nuova edizione, anche una rassegna per bambini.

Si comincia domenica, alle 16, con Il Teatro dei Pazzi che porta Le Betoneghe, con le signore Silvana, Renata e Bertilla e le loro ciàcole: la spontaneità tipica delle donne “simpaticamente” pettegole di fronte al nuovo parroco inesperto, l’impazienza all’ufficio postale che le fa inveire contro i mariti, le immancabili maldicenze alle spalle delle amiche o l’irresistibile tentazione di farsi i fatti degli altri, queste sono Le Betoneghe.

Dettagli

Domenica 17 novembre 2019 - ore 16

Le betoneghe

Teatro dei Pazzi

Dove

Sala Teatro Cornaro Piscopia (Via Palù Inferiore – Brugine)

Ingresso

Intero: 5 euro, under 14 gratuito

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatrofuorirotta.it

Info web

http://www.comune.brugine.pd.it/po/mostra_news.php?id=257&area=H

https://www.facebook.com/Brugine-in-Scena-238942569849307/