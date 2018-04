BeYourself e Lolita ᵀᴹ all’Extra Extra

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/817657331766796/

APR 21 BeYourself grande chiusura | ingresso gratuito

BeYourself presenta

• la grande chiusura

della stagione 2017/18 •

il Sabato a Padova

#ioballoincittà

• Ingresso gratuito per tutti, tutta la notte •

_level 01_

Andy J

Gianluca Marcati

Paolo Cecchetto

Jacopo Dal Bello

_level 02_

Lolita ᵀᴹ

hip hop rnb night

ExtraExtra con 2 piste da ballare

BeYourself non ti dimenticare!

Info and Booking:

TITO: +39 393 4101120 | LUCA: +39 335 5638449

#beyourself #extraextra #danceyouressence

Discoteca Extra Extra | Via Ciamician, 5 | Padova

---

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2179217848972642/

APR 21 Lolitaᵀᴹ ✪ Extra Extra | Level 2

✪ LOLITAᵀᴹ New Year Edition ✪

▧ SABATO 21 APRILE 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 ROTATING SHOW BY

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

DJ Loira Linda

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

💰 PRICES:

Gratuito per tutti per tutta la notte

☎️Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 - 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

Gallery