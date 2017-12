"Bianco Natale", spettacolo al Piccolo Teatro

Venerdì 29 dicembre, alle ore 20.30, al Piccolo Teatro di via Asolo, l'Associazione Teatro Laterale in collaborazione con il Comune di Padova presenta "Bianco Natale" uno spettacolo, ad ingresso gratuito, per tutte le età, per le famiglie ...e anche per i single. Una coproduzione Theama – Pantakin – TamTeatro – tre grandi realtà produttive della nostra regione, scritto da A. Genovese, A. Martinello, E. Pasqualini – con Emanuele Pasqualini e Valentina Framarin.

BIANCO NATALE vuole essere un breve viaggio fatto di emozioni e piccoli racconti legati ai simboli natalizi che utilizza diverse tecniche espressive, dalla narrazione all’animazione a video, al contatto diretto con il pubblico. Un viaggio tra i ricordi e le aspettative del Natale che si concluderà con un particolare momento di gioco ed interazione con il pubblico.

Natale è…. un albero addobbato, una nascita, un pacco sconosciuto da aprire, le luci, un abbraccio familiare, la poesia da leggere di fronte ai parenti, il torrone, un gesto d’affetto, la neve, un omone con la barba, la ricetta del tacchino della nonna, il presepio con la grotta, solidarietà, la slitta con le renne…. Proviamo ad immaginare un Bianco Natale, su uno sfondo Bianco, con due personaggi vestiti di Bianco su un pavimento Bianco, come fossimo di fronte ad un grande foglio… Bianco! E se provassimo a riempire questo foglio di immagini del nostro Natale, cosa vi potremmo disegnare all’interno? Oppure il foglio stesso ci potrà regalare immagini che non ricordavamo? Immagini e suggestioni che ci rimandano a storie e oggetti che ci sanno “accarezzare” che, com’è nello spirito del Natale, “ci rendono più buoni”.