“Abitare la carne e parlare con Dio”, incontro al Collegio universitario Marianum

Inizia sabato 13 ottobre alle 15.30 al Collegio Universitario “Marianum” di Padova (via Giotto 33) il ciclo di conferenze per l’annualità 2018-2019 di “Bibbia Aperta”, associazione di laici che da oltre trent’anni persegue una lettura critica della Bibbia, aperta alla pluralità dei punti di vista di credenti, non credenti, appartenenti alle diverse chiese e confessioni, culturalmente interessati ai metodi e agli apporti diversi delle discipline esegetiche, storiche e antropologiche, al Testo Sacro.

Il tema degli incontri di quest’anno, dal titolo “Abitare la carne e parlare con Dio”, è dedicato al Libro dei Salmi e verrà introdotto dal prof. Gianni Barbiero, docente di esegesi dell’Antico Testamento presso il Pontificio Istituto Biblico.

Nel suo intervento “Ripenso ai giorni passati...È cessata la sua parola? (Sal 77,6-9)” Barbiero offrirà nella prima parte una visione generale del Salterio, tramite un avvicinamento esegetico e teologico al libro, nel raccordo fecondo tra tradizione ed esperienza di vita. Nella seconda parte proporrà l’esempio concreto di lettura del Salmo 8 all’interno di un orizzonte di tipo antropologico.

Sacerdote salesiano, Gianni Barbiero è nato a Scorzè (Ve) nel 1944. È stato missionario in Brasile. Rientrato in Italia ha compiuto gli studi biblici prima al Pontificio Istituto Biblico di Roma, quindi all’École Biblique di Gerusalemme e poi a Francoforte dove ha ottenuto il dottorato. Ha insegnato all’Istituto Teologico S. Tommaso di Messina e alla Ph. Th. Hochschule di Benediktbuern (Germania). Dal 2003 è profes sore ordinario di Esegesi dell’AT al Pontificio Istituto Biblico.

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni scrivere a:

Bibbia aperta

049 8724397