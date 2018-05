La biblioteca svelata, "Prima di Wikipedia. Enciclopedie illustrate del '600 e '700" al San Gaetano

Viaggio a ritroso nel tempo fra le preziose e bellissime testimonianze del passato che la Biblioteca Civica di Padova custodisce per i cittadini e svela in periodici incontri. Si potranno ammirare pergamene, codici miniati, eleganti libri a stampa, album di suggestive incisioni, piante e carte antiche della città e del territorio. Nuove spigolature dal vasto e inaspettato patrimonio della Biblioteca, alla scoperta della memoria della città e di temi culturali curiosi e stimolanti. Ammireremo preziosi esemplari della Biblioteca Civica per compiere in poco tempo il percorso nei secoli che, dal Medioevo all’età moderna, attraverso cambiamenti e adattamenti, innovazioni tecnologiche, intuizioni ergonomiche e strategie commerciali ha prodotto un capolavoro della meccanica e dell’intelligenza umana: il libro, destinato ad accogliere e trasmettere il pensiero dell’uomo.

Prima di Wikipedia. Enciclopedie splendidamente illustrate del Sei e Settecento

Nell’ambito del Maggio dei libri, manifestazione organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo (MiBAC) la Biblioteca propone una nuova conversazione.

A partire dal Cinquecento, ma sempre più nel Seicento, le illustrazioni a corredo dei libri diventano strumento di trasmissione del sapere per immagini e sono usate per la classificazione sistematica dei fenomeni e delle conoscenze.

Nel Settecento si ha una vera esplosione dell’illustrazione libraria, sia per precise esigenze di divulgazione sia per la catalogazione sistematica del sapere e del mondo conosciuto tipiche dell’Illuminismo. Ammireremo bellissimi volumi illustrati.

Conversazione e visita con esposizione di originali a cura di Vincenza Cinzia Donvito e Mariella Magliani

Biblioteca Civica, Sezione Storica- Centro Culturale San Gaetano

via Altinate 71

Informazioni

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

tel. 049 8204811

e-mail: biblioteca.civica@comune.padova.it



