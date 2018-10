Biblioteche in festa a Vigonza: apertura straordinaria e mercatino del libro usato

La Biblioteca comunale di Vigonza, insieme a tutte le Biblioteche delle Reti 2 e 3 della provincia di Padova, partecipa alla settima edizione di “Biblioteche in Festa” con una apertura straordinaria sabato 13 ottobre, garantendo il servizio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e organizzando il tradizionale mercatino del libro usato 1 libro 1 euro.

Dalle 10.30 alle 11.30 “Libere letture” per i più piccoli insieme ai lettori volontari della Biblioteca.

Per la Biblioteca la festa è un’occasione per ritrovarsi in allegria sia con chi già la frequenta, sia con chi ancora non conosce i suoi servizi.

Consulta il programma completo delle attività proposte dalle biblioteche partecipanti.

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale ringraziano per la collaborazione il Gruppo dei lettori volontari, l’Università Aperta Vigontina e tutti i volontari che daranno una mano per l’allestimento del mercatino del libro usato.

