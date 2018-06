"In bici verso Arquà Petrarca", escursione nei luoghi del Petrarca tra i colli Euganei

Un percorso nel Parco regionale dei colli Euganei e nel Parco letterario Francesco Petrarca, vicini alle Terme Euganee e a Padova. L’itinerario proposto segue in parte lo stesso percorso che facevail poeta quando da Padova si recava alla sua casa sui colli. Più tardi la riviera Euganea sarà percorsa dai numerosi letterati che salivano fino ad Arquà per fare visita alla tomba e alla residenza del poeta.

Percorso: principalmente su sede protetta e separata dalla viabilità ordinaria, su asfalto, strade bianche o argini fluviali

Da dove partire: area verde in viale degli Alpini a Battaglia Terme. Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio libero. Difficoltà: facile, lunghezza totale 30 km, dislivello totale di circa 25 metri

Lingue: italiano ed inglese

Durata prevista: mezza giornata

Prezzo: 45 euro a persona per minimo 8 e massimo 20 persone, comprensivi di guida turistica, noleggio bici muscolare, degustazione vino, assicurazione

Extra: 10 euro noleggio bici a pedalata assistita

Punti di interesse: Battaglia Terme, Arco di Mezzo, canale Battaglia, ponte-canale di Montaigne, Arquà Petrarca, castello di Lispida

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com