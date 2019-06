Escursione in bici e poi visita al castello del Catajo

Appuntamento domenica 1 settembre con “In bici al castello” dalle ore 14.30 alle 17.30.

Dettagli

Le Terme e i Colli Euganei sono un territorio con infinite opportunità di conoscenza e svago.

Unisciti al nostro tour guidato in bici per arrivare e scoprire con una visita guidata il Castello del Catajo, la Villa privata attualmente più visitata del Veneto, una vera reggia con affreschi rinascimentali originali, che ha ospitato per secoli stravaganti feste, finte battaglie navali e illustri ospiti.

Seguiremo poi in bici il Canale Battaglia, antica via di navigazione lungo la quale oggi corre l’Anello ciclabile dei Colli Euganei.

Faremo una breve sosta per una foto esterna alla Villa Emo di Rivella e al Castello di Lispida.

Pedaleremo sempre in pianura e le forme acute dei colli, segno della loro origine vulcanica, ma anche i pianori tondeggianti che ospitano uliveti e vigneti, ci terranno compagnia lungo il percorso.

Programma

Punto d’incontro: ore 14.30 bike point presso Resort Radisson Blu, via Terme 84, Galzignano Terme (PD) con parcheggio gratuito

Durata: circa 3 ore

Difficoltà: facile, in pianura, adatto anche a bambini sopra i 9 anni.

Biglietti

Prezzo: euro 24 adulto, euro 18 bambini 9-12 anni

Incluso: guida, noleggio bici da cicloturismo con casco e lucchetto, visita guidata al castello del Catajo

Extra: euro 10 ebike

Per info e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

agenzia di turismo sostenibile e noleggio bici

cell. 328 408 9272

info@viaggiarecuriosi.com

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/evento/in-bici-al-castello/

https://www.facebook.com/ViaggiareCuriosi/

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/