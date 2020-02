Speciale festa della donna: escursione in bici verso la Villa dei Vescovi

In occasione della Festa della Donna perché non passare l'8 marzo 2020 un pomeriggio in compagnia sui Colli Euganei? Prezzo speciale per tutte le donne, ma anche gli uomini sono i benvenuti! I Colli Euganei sono una delle zone collinari più belle del nord Italia, un Parco naturale cinto da antiche vie di navigazione, vicino alla città di Padova, nell’entroterra di Venezia. Incontrate la tua guida e ritirate la bici presso il nostro negozio a Montegrotto Terme. Seguiremo l’itinerario che abbiamo creato alla scoperta delle più importanti emergenze architettoniche dei Colli Euganei.

Iniziate l’esperienza con la visita della Villa dei Vescovi, residenza dei vescovi di Padova per secoli, recentemente restaurata e aperta al pubblico dal FAI Fondo ambiente italiano. La Villa è una nobile residenza ispirata ai temi della classicità, che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni.

Al termine della visita guidata brindiamo assieme con un calice di vino a vostra scelta tra le proposte dell’enoteca della Villa. Dopo la giusta dose di ozio in Villa, raggiungiete l’Abbazia di Praglia, il più importante monastero benedettino dei Colli Euganei. Qui i monaci pregano, lavorano e restaurano libri antichi. Nella loro bottega troverete il vino, il miele e i cosmetici da loro prodotti. Prenotate la vostra esperienza, l’arte e la natura dei Colli Euganei vi sapranno conquistare!

Itinerario: principalmente in pianura, su pista ciclabile e strade asfaltate a basso traffico

Durata: 4 ore circa

Come arrivare: in treno alla stazione Terme Euganee Montegrotto da Padova/Venezia/Bologna e 5 min a piedi. In auto (parcheggio gratuito in loco)

Difficoltà: facile, in pianura. Adatto a bambini sopra gli 8 anni abituati a pedalare.

Include: accompagnatore in bici, noleggio bici da cicloturismo incluso casco, borsa e lucchetto, visita guidata alla Villa dei Vescovi, calice di vino, organizzazione tecnica.

Extra: 10 euro Ebike disponibile su richiesta.

L’uscita è garantita con minimo 8 iscritti.

Informazioni e contatti

Per iscriversi compilare la scheda al link sotto, i dati sono necessari a fini fiscali: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/



Viaggiare Curiosi agenzia turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD

cell. 328 4089272

e-mail info@viaggiarecuriosi.com