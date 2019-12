Bicicinema 2019: proiezioni, laboratori e incontri sulla sostenibilità ambientale, riuso ed economia circolare

Dal 9 al 13 dicembre 2019, Bicicinema - Proiettare un futuro diverso animerà la città con proiezioni al cinema, incontri con esperti, dialoghi aperti al pubblico, laboratori e letture con bambini. Sostenibilità ambientale ed economia circolare saranno il motore degli eventi in programma rivolti a giovani e adulti. Il tutto ad ingresso gratuito.

Bicicinema è condivisione di esperienze, proposte, idee e semplici gesti quotidiani per individuare insieme nuove strade e possibilità finalizzate a migliorare la sostenibilità della nostra presenza sulla Terra. Bicicinema - Proiettare un futuro diverso ha l'obiettivo di smuovere e sensibilizzare le coscienze di giovani e adulti alle tematiche ambientali e di salvaguardia del mondo in cui viviamo. Con gli eventi in programma, ci proponiamo di stimolare le persone a muoversi, ad agire in prima persona attraverso azioni concrete che possono aiutare l'ambiente che ci circonda ad essere più sano e meno sfruttato.

Lunedì 9 dicembre

Ad aprire il festival il 9 dicembre alle 15, il laboratorio Tras(h)formazione | Camminare, raccogliere, rinarrare guidato dalla regista e artista Martina Melilli in collaborazione con Settima Onda e Aurora di Mauro, un viaggio artistico di tre giorni che si trasformerà in un’opera audiovisiva esposta al Cinema Porto Astra il 12 dicembre 2019. Dopo il laboratorio, appuntamento alla Sala Fronte del Porto del Cinema Porto Astra di Padova, dove alle 18.30 ci sarà la proiezione del cortometraggio Pratomagno di Paolo Martino e Gianfranco Bonadies a cui seguirà, alle 21, la proiezione del documentario Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine de Villers.

Martedì 10 dicembre

Martedì 10 dicembre, secondo appuntamento dalle 15, con il laboratorio Tras(h)formazione | Camminare, raccogliere, rinarrare per una passeggiata collettiva in zona Guizza, una deriva controllata, in cui, insieme a Martina, attiveremo il nostro sguardo e il nostro udito su ciò che, secondo ognuno di noi, è percepito come elemento inquinante, che inquina l’ambiente che ci circonda. In parallelo, ci troveremo, alle 16.30 alla Biblioteca Bassanello insieme all’autrice Laura Walter con cui, leggeremo insieme ai bambini alcuni brani tratti dal suo libro Mistica Maëva e l’anello di Venezia. Chiuderà il pomeriggio, la proiezione del documentario Polvere - Il grande processo dell’amianto di Andrea Prandstraller e Niccolò Bruna che verrà proiettato alla Sala Fronte del Porto del Cinema Porto Astra di Padova alle 18:15.

Mercoledì 11 dicembre

Mercoledì 11 dicembre, ultima giornata del laboratorio Tras(h)formazione | Camminare, raccogliere, rinarrare durante la quale annoteremo appunti visivi, testuali e sonori per rielaborarli poi assieme, dando vita a qualcosa di nuovo e inaspettato in vista della mostra al Porto Astra. Nel frattempo, le proiezioni proseguiranno dalle 18.15, presso la Sala Fronte del Porto del Cinema Porto Astra di Padova con i documentari RePLAY - In viaggio nell’upcycling di Marco Fantacuzzi e Carretera Cartonera di Marta Mancusi e Anna Trento.

Giovedì 12 dicembre

Giovedì 12 dicembre, appuntamento al Cinema Porto Astra di Padova dalle 17 per l’inaugurazione della mostra che chiude idealmente il laboratorio tenuto da Martina Melilli Tras(h)formazione | Camminare, raccogliere, rinarrare. Dalle 18.15, sempre presso la Sala Fronte del Porto del Cinema Porto Astra di Padova, ci sarà la proiezione del documentario Waste Land di Lucy Walker, un viaggio alla scoperta delle opere dell’artista Vik Muniz che crea opere fotografiche di grande impatto visivo con materiali provenienti dai rifiuti raccolti ogni giorno dai catadores brasiliani. La giornata si concluderà, alle 21, presso la Sala Consiliare del Quartiere 4 (Padova) con la proiezione del documentario Dusk Chorus di Alessandro d’Emilia, Nika Šaravanja e David Monacchi. Il film è un’esperienza sensoriale, un viaggio nella foresta amazzonica e un’esperienza di ascolto unica.

Venerdì 13 dicembre

Venerdì 13 dicembre, l’ultimo appuntamento di Bicicinema sarà al Cinema Lux dove, alle 19, ci sarà la proiezione del documentario di Vincent Pérazio Océans le Mystère Plastique un viaggio che ci porterà alla scoperta degli effetti sconosciuti delle micro-plastiche che finiscono nel mare dando vita ad un nuovo ecosistema: il “Platisfero”. Alla proiezione, seguirà l’incontro con gli autori del libro Arambì. Insieme per dare una mano alla terra insieme ai quali si parlerà di plastica, oceani e nuove idee per aiutare concretamente l’ambiente che ci circonda.

Sabato 14 dicembre

Per sabato 14 dicembre, abbiamo organizzato uno spin-off di Bicicinema: il laboratorio Pimp My T-Shirt. Il workshop, curato da Melissa Morandin dell’associazione La Mente Comune di Padova, sarà un’occasione per imparare nuove tecniche di stampa che ci permetteranno di ridare vita alle magliette che non usiamo più, ma soprattutto, ci spiegherà come costruire, con materiali poveri e di scarto, un piccolo telaio che potrà essere utilizzato dai partecipanti a casa con gli amici. L’appuntamento è alle 10, presso la Sala Polivalente del Quartiere 4 (Padova) e proseguirà durante la giornata.

Bicicinema - Proiettare un futuro diverso è a cura dell'associazione Secondo Tempo con il contributo del Comune di Padova - Assessorato al Decentramento nell’ambito del bando “Vivi il quartiere” promosso dal Comune di Padova. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione La Mente Comune di Padova, il co-finanziamento della casa di produzione Cinema Key e il patrocinio del Comune di Padova.

Condividi le buone pratiche È attiva anche la campagna social: #bicicinemafestival, le persone sono invitate a pubblicare su Instagram e Twitter le loro buone pratiche legate al mondo della sostenibilità, dell’economia circolare e della bicicletta, utilizzando l’hashtag #bicicinemafestival.

