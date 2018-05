"In bicicletta tra Medioevo e Barocco", escursioni sui colli Euganei tra ville e borghi

Tra Medioevo e Barocco per vivere una giornata all’aria aperta con gli amici, condividendo la gioia e la fatica di pedalare per poi rilassarsi visitando edifici della storia locale e godere del panorama dei colli Euganei.

Programma

In mattinata raggiungerete l’imponente Villa Emo Selvatico Sartori, un ambiente ricco di affreschi e caratterizzato dalla presenza di una grandiosa terrazza attorno a tutta la dimora storica che offre un impareggiabile vista sui Colli.

A questo punto l'itinerario prosegue in bicicletta verso Monselice, per raggiungere Arquà Petrarca, un pittoresco borgo medievale dove vi aspettano la visita alla storica Casa del Poeta e, a seguire, il pranzo in un ristorante tipico conosciuto solo dai locali.

Nel pomeriggio, di nuovo in sella alle bici, lascerete questo suggestivo borgo e, ammirando i colori della campagna, arriverete ai Giardini di Valsanzibio, famosi per gli spettacolari giochi d’acqua e il labirinto.

Dettagli

Percorso: principalmente su sede protetta e separata dalla viabilità ordinaria, su asfalto, strade bianche o argini fluviali

Quando partire: tutti i giorni su richiesta

Da dove partire: area verde in viale degli Alpini e Battaglia Terme. Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio libero. Battaglia Terme è raggiungibile anche in treno, la stazione dista 200 metri dal luogo di ritrovo

Difficoltà: facile, lunghezza totale 30 km, dislivello totale di circa 25 metri

Lingue: italiano e inglese

Durata prevista: dalle 10 alle 16.30

Costo: 80 euro a persona comprensivi di: accompagnatore turistico in bici, ingressi a Villa Emo Selvatico Sartori, alla Casa del Petrarca e ai Giardini di Valsanzibio, pranzo, assicurazione.

Extra: noleggio della bici su prenotazione con un costo supplementare di 15 euro per bici da cicloturismo, 25 euro per bici a pedalata assistita.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com

Foto ©Laura Buggio