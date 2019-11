Biciclettata informativa lungo il Roncajette, Piovego e Idrovia

Il comune di Ponte San NIcolò organizza una biciclettata informativa per sabato 9 novembre 2019, con ritrovo, e partenza, alle ore 8.45 presso ex discarica di Roncajette di Ponte San NIcolò in via Guido Marchioro.

La libera e gratuita iniziativa, organizzata con l'Associazione Brenta Sicuro e Legambiente Sarmazza ed in collaborazione con i comuni di Padova, Saonara, Noventa Padovana, VIgonovo,si pone l'obiettivo di condividere e conoscere gli interventi richiesti per la tutela e salvaguardia del territorio a distanza di 9 anni dalla "Rotta di Roncajette" che ha provocato l'alluvione dei territori di Ponte San NIcolò, Casalserugo. Bovolenta.

Il percorso è di poco più di 20 km, quindi accessibile a tutti, e prevede varie tappe di approfondimento. Ai partecipanti, seppur scortati nei punti di attraversamento rischiosi dalle forze di polizia locale, è richiesta massima diliegenza e di avere la bici in ordine. Il caschetto è cosigliato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=74378

Gallery