A Montegrotto Terme la mostra d'arte "Bifrost"

Sono partiti nel 2014, da Padova con una mostra dal titolo “ad est di nessun ovest” al Centro Culturale Altinate San Gaetano. In questi anni hanno viaggiato, incontrando molti artisti, stretto nuove amicizie, organizzando, curando 26 mostre sempre con temi che vengono dal passato ma sempre attuali, con un fare contemporaneo, entrando con semplicità in luoghi blasonati in Venezia, Osaka, Bologna Tokyo, Milano, Takamatsu, Firenze, Kyoto, Bali, Copenaghen.

Elena lombardi, Stefano Giglio,shogoro ed altri 23 artisti giapponesi ritornano a Padova con una mostra dal titolo "Bifrost" un ritorno alla saga di “ragnarok ラグナロク” un'esposizione in Venezia presso lo spazio del collettivoc13 “il FORTino” dove le loro opere hanno seguito l’evolversi nel tempo della parola “ragnarok”una parola che ha viaggiato, che trova origine nella mitologia Islandese per poi essere riscoperta da Richard Wagner. Una mitologia giunta fino in Oriente, forse anche tramite la religione Hindu (narrata nel libro di Mahabharata), ora entrata nella cultura giapponese come ラグナロク.

Non è da loro ma , questa volta hanno annunciato solo il titolo della loro nuova mostra e questa volta il luogo dove si terrà, sarà un posto inusuale per il gruppo di artisti, che vi aspettano per la colazione al sveca coffe, a Montegrotto Terme un luogo nordico. Il loro nuovo modo di esporre accentua il loro concetto di fare arte , L’esporre vuole essere un momento di incontro e di condivisione, in un ottica in cui l’arte non è un vanto fine a se stesso ma un motivo per avvicinare e creare rapporti umani.

Le loro opere di ceramica potranno essere viste solo durante la colazione con gli artisti il giorno 22 febbraio 202O, dalle 9 alle 12. L’evento è organizzato dall’ Associazione Culturale C13 in collaborazione con MonMiel che sarà presente con la loro boutique mobile dalla femminilità grintosa e vestirà in vero hygge style le artiste.

Patrocinio: Consolato Generale del Giappone a Milano, Fondazione Italia Giappone e Comune di Montegrotto Terme.

Web: https://associazioneculturalec13.wordpress.com/