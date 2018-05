“Innovazione: il diritto di domani Big Data & Blockchain” al Bo

ELSA Padova, The European Law Students’ Association, la più grande associazione internazionale di studenti di Giurisprudenza, propone per la giornata di domani, martedì 8 maggio dalle ore 15 in “Aula Nievo” di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, il Convegno dal titolo ”Innovazione: il diritto di domani Big Data & Blockchain”.

Saranno presentatati i profili tecnici dal punto di vista economico-ingegneristico in merito agli attuali strumenti innovativi presenti nel mercato. Successivamente si approfondirà il tema del diritto applicato alle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate ai Big Data (Data Protection, tutela e circolazioni delle banche dati) ed infine quelle legate alla Blockchain (Smart Contracts e criptovalute).

Dopo il saluto di Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, interverranno Enrico Fiorentin, Commissione consiliare IV del Comune di Padova su politiche educative-scolastiche, cooperazione e università, Ferdinando Zilio, Presidente della CCIAA di Padova, Ruggero Targhetta, Presidente della Sezione Servizi innovativi e tecnologici (Sit) di Confindustria Padova, Patrizio Bertin, Presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, e Stefano Carosio, Direttore di Unismart Padova Enterprise.

Partecipano al dibattito Claudia Sandei, docente di diritto commerciale all’Università di Padova, Marco Paiola, docente di Business e Marketing all’Università di Padova, Lucia Trevisan, Università Ca’ Foscari di Venezia, Luca Girardi di JEst – Junior Enterprise di ingegneria gestionale di Vicenza, Jacopo Pertile, Co-Founder di Azzurro Digitale, Tommaso Faelli, Studio Legale Bonelli Erede, Aristide Piazza, Manager PwC Italy, e Massimo Morbiato, CEO della Start-Up EZ-Lab.

Per informazioni: vpsc@elsapadova.it

Per iscrizioni clicca qui.