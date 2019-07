Biganal live + panino e porchetta al parco Bapi di Mestrino

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1064708663919027/

🔶Sabato 13 luglio - Biganal live al Parco Bapi

Una serata di musica ska-funky-reggae in dialetto vento!

🐷🍻 dalle 19 senza sosta super panini con la porchetta!!!

Panino con porchetta + birra/bibita 8 euro

Panino con porchetta + acqua 6 euro

🎤 Inizio live ore 21

Ocio, ve spetemo in mucio!

I Biganal sono una band di otto elementi:

Mauro Boldrin voce

Gabriele Parpaiola basso

Simone Baldo chitarra

Sebastiano Mazzon batteria

Alessandro Lughi tastiere

Carlo Surian sax tenore

Francesco Parpaiola tromba

Valerio Facco al sax contralto

Da più di vent'anni calcano i palchi della Regione con la loro musica Ska Reggae in dialetto veneto. Dopo il primo cd Bea Mossa , in questo momento stanno registrando il loro secondo disco No semo semi.

