“Bike and wild”: un’occasione imperdibile per scoprire l’antico borgo di Vo’ Vecchio

Il tour del ciclo “Bike and wild” è un’occasione imperdibile per ammirare in tutta la sua bellezza il profilo unico dei colli Euganei e tornare ad assaporare l’atmosfera unica dell’antico borgo di Vo’ Vecchio, prima tappa del nostro itinerario.

Il 28 giugno, partiremo, quindi, da Vo’, per raggiungere Vo’ Vecchio, fino al 1902 sede municipale. Questo centro era un tempo un importante porto fluviale con una storia molto interessante, ancora intuibile dalla pianta del borgo composto dalla villa, le due barchesse, la Chiesa di San Lorenzo, la piazza del mercato e l’antico approdo fluviale. Nel corso della visita ci soffermeremo a osservare la seicentesca Villa Contarini Giovanelli – Venier, espressione della storia veneziana di terraferma, di cui avremo modo di ripercorrere le tristi vicende che la videro protagonista nel secolo scorso, quando la Villa divenne un centro di detenzione per gli ebrei delle province di Padova e Rovigo.

Riprenderemo poi il nostro tour in direzione di Lozzo Atestino e ammireremo l’inconfondibile sagoma del Monte Lozzo, campione esemplare delle forme euganee, un tipo ideale messo in risalto dalla sua collocazione isolata rispetto al gruppo collinare. Seguendo la via pedecollinare, raggiungeremo il Castello di Valbona per osservare da vicino come sia servito sia dalle vie terrestri che dalle vie fluviali.

Procederemo poi lungo i canali in una zona di ruralità di bassa pianura, che gode di insospettabili qualità ecologiche, storiche e monumentali, dove incontreremo molte boarie, ossia aziende agricole tipiche dei Colli Euganei, di cui la campagna è costellata. Lungo l’itinerario incontreremo anche Cava Bomba, un interessante sito di archeologia industriale.

La tappa successiva sarà l’elegante città murata di Este con il suo Castello Carrarese e il Museo Nazionale Atestino. Da qui, dopo una sosta tra i Giardini del Castello e Piazza Matteotti per ammirare la quinta di palazzi monumentali tra cui l’interessante Palazzetto Gotico, ripartiremo seguendo l’argine del Canale Bisatto, sul bordo delle ordinate campagne agricole di recente bonifica, fino a raggiungere nuovamente Vo’.

Domenica 28 giugno, dalle 08:30 alle 13:30

Municipio Vo', Piazza Liberazione 1 - 35030 Vo' (Pd)

