Bike Experience sui colli Euganei

Dall'8 al 10 settembre ExpoBici organizza un nuovo appuntamento con Bike Experience, il primo evento della stagione per testare le novità dei grandi marchi della bicicletta.

Nel corso di tre giornate interamente dedicate alla passione per la bici, i marchi leader del mercato ciclistico presentano in anteprima a un pubblico nazionale tutte le novità dei loro cataloghi 2018.

I ciclisti presenti avranno la possibilità di testare le bici in un contesto unico come quello del Parco naturale dei colli Euganei, mettendosi alla prova su tanti percorsi studiati per esaltare le caratteristiche di ogni prodotto, e trovando tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere ogni giorno la passione per le due ruote.

INFORMAZIONI UTILI - TEST

Tutte le istruzioni per rendere più agevole, divertente e proficua la partecipazione ai test di Bike Experience powered by ExpoBici, che si terranno da venerdì 8 a domenica 10 settembre dalle ore 9 alle 18 (dalle ore 8 per i soli pre-iscritti online), sono disponibili a questo inidirizzo: http://bikeexperience.com/info-utili-bikers/

LOCATION

Lo straordinario scenario del Parco naturale dei colli Euganei, ideale per vivere le sfide ciclistiche più emozionanti, è perfetto per regalare a tutta la famiglia momenti di relax e benessere.

Il JSH Hotel di Galzignano Terme, con piscine e campi da tennis, è pronto ad accogliere le aziende e i partecipanti all’evento. Inoltre tanti servizi esclusivi e iniziative dedicate ai più piccoli, come il Bike Tour per famiglie, permettono ai ciclisti e ai loro accompagnatori di vivere un’esperienza indimenticabile.

Tutti i dettagli sulla location sono sono disponibili a questo inidirizzo: http://bikeexperience.com/location/

INFORMAZIONI

http://bikeexperience.com/partenza/​