Bike&Wine: tour alla Serprino weekend

Dal 16 al 19 luglio 2020: l’evento più frizzante dell’estate euganea, la Serprino Week End. Il Consorzio vini Colli Euganei, organizza il “Serprino Week End”, una serie di eventi che si terranno da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2020 in tutto il territorio dei Colli Euganei e della provincia di Padova, in cui il protagonista sarà il Serprino D.O.C, la bollicina dei Colli Euganei.

Unendo le forze, si è creata Serprino Week End, un’occasione per dare una spinta alla ripartenza delle tante attività dell’area euganea (ristoranti, trattorie, enoteche, alberghi, cantine, etc.) e uscire da un periodo difficile con l’energia giusta.

In occasione della Serprino Weekend,

Lovivo Tour Experience in collaborazione con la Cantina Sturaro organizza un Bike&Wine tour domenica 19 luglio 2020.

Il programma

9.45 ritrovo presso l’agenzia viaggi Lovivo Tour Experience, in viale delle terme 107 in area pedonale ad Abano Terme

10 partenza

10 lungo l’anello ciclabile dei colli Euganei “E2” raggiungeremo Valsanzibio e la cantina Sturaro dove verremo accolti dall’azienda e gusteremo un calice di Serprino ed un cicchetto tipico (bruschetta estiva pomodoro, erbette, ricotta e uovo)

13 sosta pranzo libero in centro a Galzignano Terme.

Possibilità di scelta libera se pranzare al sacco oppure usufruire delle proposte del Bar Tonetti che per l’occasione proporrà anche il gelato al Serprino.

14.30 partenza dalla cantina

15.30/16 arrivo ad Abano Terme.

Dettagli

Il tour include: accompagnatrice di agenzia, degustazione di 1 calice di Serprino ed 1 cicchetto tipico, assicurazione, organizzazione tecnica di agenzia.

Il tour NON include: tutto ciò non espressamente indicato.

Costo

Prezzo: 20 euro a persona (da saldare in loco il giorno del tour)

Possibilità di noleggio bici previa prenotazione: 12 euro bici normale, 20 euro bici elettrica

Il tour verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per info e prenotazioni:

Lovivo Tour Experience M. (+39) 333 994 52 88 mail a info@lovivo.it

Info web

https://www.facebook.com/events/723312038491210/

https://www.lovivo.it/esperienze/eventi/serprino-week-bike-tour-lovivo/