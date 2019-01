Bilancio 2018: principali novità contabili e fiscali al Four Points by Sheraton

Si tiene a Padova, il 23 gennaio presso il centro Congressi Four Points by Sheraton in Padova, la prima tappa del ciclo di incontri sul Bilancio 2018 organizzato da BDO in Italia con il patrocinio di ANDAF Nord-Est e Ca' Foscari Alumni. Si tratta di un appuntamento particolarmente interessante per il ricco tessuto imprenditoriale locale.

Scarica il programma del seminario

Il seminario è incentrato sulle novità 2018, tra cui i postulati di bilancio secondo il nuovo OIC 11 con la struttura generale del principio e la sintesi delle modifiche, il nuovo trattamento degli eventi non previsti dai principi contabili e la revisione dei postulati già esistenti, la definizione del nuovo principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma.

Saranno in aggiunta analizzate le principali tematiche applicative e fiscali dell’IFRS 15 Ricavi ed IFRS 16 Leasing di cui saranno presentati i risultati di un’analisi empirica svolta su un campione di società quotate italiane.

Il seminario tratterà inoltre le misure di finanza agevolata, tra cui il credito di imposta per la ricerca e sviluppo, le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in relazione al reddito di impresa ed il recepimento della Direttiva Europea anti-elusione ATAD.

La partecipazione al seminario è gratuita. Per aderire all’iniziativa - i posti sono limitati - è necessario registrarsi cliccando sul pulsante "Registrati" qui.