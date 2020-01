Bilancio 2020: tutte le principali novità contabili e fiscali al Four Points by Sheraton

Si terrà a Padova, il 22 gennaio 2020 presso il centro Congressi Four Points by Sheraton in Padova, la prima tappa del ciclo di incontri sul Bilancio 2020 organizzata da BDO Italia con il patrocinio di ANDAF Nord-Est e Ca' Foscari Alumni.

Il seminario è incentrato sulle novità relative ai principi contabili italiani, tra cui il discussion paper in relazione ai ricavi e le principali problematiche applicative, ed alle novità fiscali, tra cui quelle contenute nella Legge di Bilancio 2020, ed il principio di “derivazione rafforzata” tra prassi ministeriale e recenti orientamenti della giurisprudenza.

Sarà anche l’occasione per discutere gli impatti organizzativi e di controllo legati alla prima applicazione delle nuove norme della Riforma della crisi d’impresa.

La partecipazione è gratuita. Per aderire all'iniziativa (i posti sono limitati) è richiesta la registrazione.

Maggiori info e i dettagli per la registrazione sono disponibili al link: https://www.bdo.it/it-it/ eventi/eventi-2020/bilancio- 2020-padova,-22-gennaio