Biodiversità, i “sigilli” di Campagna Amica al mercato coperto di Padova

Ci sono il miele dei Colli Euganei, recuperato grazie alla passione degli apicoltori, e la gallina dal collo nudo di Corte Padovana, strappata dall’estinzione da un allevatore della Bassa Padovana, fra i prodotti padovani salvati dall’oblio dal lavoro quotidiano degli agricoltori. Sono questi i “sigilli” di Campagna Amica tra i protagonisti al Mercato Coperto Padova Km Zero in via Vicenza 23 sabato 9 febbraio dalle 8 alle 13.

Coldiretti metterà a disposizione dei padovani la raccolta dei “Sigilli di Campagna Amica” la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia che può essere sostenuta direttamente dai cittadini nei mercati a chilometri zero degli agricoltori e nelle fattorie lungo tutta la Penisola, una mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti. Alcuni di questi prodotti si potranno trovare fra i banchi degli agricoltori che animano il mercato coperto ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina.

Fra le tipicità venete spiccano due prodotti prettamente padovani, con tanto di nome e cognome dei contadini che ne garantiscono la sopravvivenza. Si tratta del miele dei Colli Euganei, prodotto dall’apicoltore di Abano Terme Igor Gatto. E’ uno degli apicoltori professionisti che, utilizzando tecniche tradizionali, produce miele di diverse varietà, come quello di acacia, di castagno e di melata: è un prodotto ottenuto dalle api da una sostanza zuccherina che si trova sulle foglie e le cortecce degli alberi. Il tutto nel cuore del Parco dei Colli Euganei, a due passi da Padova. Viene dalla Bassa Padovana invece la “gallina dal collo nudo della Corte Padova”, riportata in auge dall’instancabile lavoro svolto dall’agriturismo “Il Cortile De Marchi” a Merlara. La presenza di questo tipo di gallina è molto antica e non ci sono indicazioni da dove sia arrivata. I polli a “collo nudo” erano conosciuti già nell’Ottocento. Questa razza è in grado di produrre molte uova grosse, ma anche la carne è apprezzata nelle cotture a lesso. Questa razza avicola viene allevata nelle corti, lasciandola razzolare liberamente e nutrirsi di erbe, granaglie e mais. Uova e carne si possono trovare nello spaccio aziendale e nei mercati di Campagna Amica Padova. E sempre nella rete di vendita diretta, compreso il Mercato Coperto di Padova, è possibile trovare molte altre tipicità venete valorizzare con i “sigilli” di Campagna Amica: il miele di barena, cacciotta misto pecora, mais biancoperla e Marano, mela del Medio Adige e formaggio di vacca burlina.