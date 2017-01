"Bioetica e religione. Un rapporto obbligato", incontro a palazzo Bo

Venerdì 27 gennaio alle ore 15 si apre con una sessione pubblica nell’aula Nievo di palazzo Bo il corso di perfezionamento in Bioetica 2017 dell’Università di Padova, diretto dal prof. Giovanni Viafora.

Il tema è "Religione e bioetica in un contesto interculturale".

Escludere la religione dallo spazio pubblico e dallo spazio delle istituzioni sanitarie rischia di impoverire il confronto bioetico; questa strategia inoltre non considera che, di fatto, per molte persone la religione continua a essere esplicitamente o implicitamente un riferimento importante di decisioni, come quelle bioetiche, che coinvolgono questioni di natura antropologica, prima ancora che normativa.

Nel corso dell’incontro Massimo Reichlin (Università Vita-Salute San Raffaele) e Piergiorgio Donatelli (Università di Roma La Sapienza) forniranno un resoconto dell’evoluzione del rapporto tra bioetica e religione: c’è modo di uscire dalla contrapposizione che da sempre accompagna e condiziona il dibattito bioetico italiano?

Ingresso libero.