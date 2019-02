Incontri tra cultura ed enogastronomia: “Biologico, che passione” al ristorante “N’altraroba”

Ormai un’azienda agricola su dieci si è convertita al biologico ho ha intrapreso ex novo questa strada, sulla spinta di una domanda in continua crescita da parte di consumatori più attenti e di una maggior consapevolezza della necessità di tutelare l’ambiente con sistemi di coltivazione sempre più responsabili e attenti. Anche nella nostra provincia l’agricoltura bio continua a crescere, a partire da settori chiave come l’ortofrutta, il vino, gli allevamenti. L’esperienza di alcuni agricoltori che da tempo hanno abbracciato il biologico è al centro del nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Giovedì 21 febbraio, alle 19.30 spazio dunque al racconto di imprenditori e imprenditrici quotidianamente impegnate sul fronte della coltivazione biologica. Intervengono i titolari dell’azienda agricola Aidi di Flavio Sartore, specializzata in formaggi e latticini, dell’azienda ortoflorovivaistica Tezzon Nazario e dell’agriturismo Bacco e Arianna. Oltre a portare la loro esperienza gli agricoltori presenteranno anche alcune tipicità “bio”, protagoniste poi nel piatto, grazie agli originali abbinamenti ideati dallo chef Angelo Pisano che ad ogni incontro firma il menù della serata, partendo per l’appunto dalle proprietà e dalle virtù dei prodotti del territorio.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenta i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.