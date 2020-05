Una birra dal Cile, ricordando Luis Sepúlveda: la degustazione è online

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1263871544004086/

Sabato 16 maggio alle ore 19 in programma una degustazione unica nel suo genere, creata per ricordare Luis Sepúlveda, «uno scrittore che io amo moltissimo. A lui bastano poche pagine per raccontare tante cose e creare infinite emozioni.

Così in questa serata, in suo ricordo, scopriamo l’unicità, non solo dei suoi capolavori, ma anche di una birra dal Cile davvero speciale.

Vi aspetto!!

*Partecipa con una birra!»

L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sul canale Chiara Rubinato Beer Sommelier.

https://www.facebook.com/BeerSommelierChiaraRubinato