"La birra a gl'irti Colli": birre artigianali, musica e prodotti tipici alla Cantina Bernardi

La BIRRA a gl’irti COLLI - RevolutioN - 6° edizione

Siamo lieti di proporvi una un’ affascinante serata, ai piedi dei colli Euganei, che trae ispirazione dal mondo dell’artigianato. Passione, musica, divertimento, natura e artigianalità si mescoleranno per dare vita a un cocktail delizioso, per gustarlo tutti sotto lo stesso tetto, trascorrendo una serata indimenticabile.

Birre 🍻🍺🍻

Birra Arcadia, un nome, una sicurezza, sempre pronta a sorprendere.

Due punti spina (uno interno e uno esterno) per evitare quelle insopportabili code, del resto l’obiettivo è bere e divertirsi, non certo fare la spesa.

Alle spine, potrete gustare le nostre birre e molte novità a tema “AUTUNNO”

Ecologia e qualità 🍺♻

Per offrire un servizio all’altezza del prodotto e per tutelare il nostro mondo abbiamo deciso di utilizzare bicchieri vetro!

Greta sarebbe orgogliosa di noi, e di conseguenza anche di voi.

In questo modo elimineremo completamente la plastica monouso...e la birra avrà tutto un altro sapore, del resto quando si salva il pianeta tutto è più bello.

Musica 🎼🥁🎺

Ritmo, passione e positive vibes!!!

A farci muovere i fianchi Damien Mcfly!

Originario di Padova, Damien McFly è un cantante folk, appassionato e carismatico che riesce a coniugare vecchio e nuovo, con un risultato pazzesco.

Il sound è un ottimo compromesso tra le vibrazioni senza tempo della gente di campagna e il fascino accattivante delle melodie pop.

Ha suonato in oltre 300 concerti in tutta Europa in due anni e nell’estate del 2014 ha attraversato l’Atlantico per suonare a Chicago, Indianapolis e Nashville.

Ballare non sarà un problema...

Cucina👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳

Venite affamati perché a stuzzicare l’appetito ci pensa il Berlino con un menù “rivoluzionario” ...🤪

Sorpresa!

Mici/Partner

Coloro che credono in eventi unici, sani e artigianali come questo, che da la possibilità di conoscere, condividere e divertirsi!

Attività giovani e dinamiche nate a Padova che collaborano attivamente!

Layarda Taverna

Gasoline Padova

Panepizza “pizzeria biologica”

Il Gottino - Wine Bar -

Al Cubetto

Berlino - Beer Food & Music

Shirt Door-To-Door

ArcellaGround

B-White APS

Abraxas

Ricordiamo che:

- L’evento si svolge all’ esterno e all’interno con ambienti riscaldati.

Importante

- Data l'affluenza di persone potrebbero esaurire i parcheggi adiacenti alle cantine, a soli 200 metri (verso il centro di Torreglia) troverete altri posti auto.