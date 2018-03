"La Birra a gl'irti Colli", birre artigianali, musica e prodotti tipici alla Cantina Bernardi

Evento Facebook

Sabato 24 marzo dalle 18.30 la Cantina Bernardi Giovanni di Torreglia ospita la terza edizione de "La Birra a gl'irti Colli": ai piedi dei colli Euganei un' affascinante serata che trae ispirazione dal mondo artigianale. Passione, musica, divertimento, natura e artigianalità si fondono sotto lo stesso tetto per offrire un momento...diverso.

Birre artigianali

La birra artigianale di Birra Arcadia vi aspetta con tante spine, tante birre e qualche novità.

Salotto del vizio

Uno spazio interamente dedicato al mondo brassicolo dove si potrà avere un confronto diretto con il mastro birraio di Birra Arcadia che risponderà alle vostre domande e curiosità.

Per i palati più curiosi si potranno degustare tutte le birre special edition di Birra Arcadia, una selezione di birre artigianali estere per i palati più stravaganti ed esigenti, idistillati realizzati quest'anno da Birra Arcadia in collaborazione con l' azienda artigianale Liquori Foletto di Val di Ledro.

Musica

Ritmo, passione e positive vibration accompagneranno la manifestazione.

Il quartetto Men on the moon rivisita i migliori brani del pop e del rock internazionale e li ripropone in chiave folk mescolando tradizione e contemporaneità.

Nascono nel 2012 e iniziano fin da subito a raccogliere larghi consensi tra il pubblico. Tra le loro influenze: The Beatles, Bob Dylan, Tears for Fears, The Cure, Michael Jackson, Talking Heads, REM, Mumford and sons, The lumineers, Brooke Fraser.

Cucina

A stuzzicare l' appetito ci pensa Sugo Padova, la cucina della nonna in chiave street food.

In menu: lasagne al ragù, lasagne alle erbette, arrosto di tacchino, porchetta, pan biscotto e sottaceti, patate rustiche fritte e molto altro ancora. Tutto fatto a mano con prodotti di prima qualità.