"La birra a gl'irti Colli": birre artigianali, musica e prodotti tipici alla Cantina Bernardi

La birra a gl'irti colli - - Primavera - - Quinta edizione

Ai piedi dei colli Euganei un'affascinante serata che trae ispirazione dal mondo artigianale. Passione, musica, divertimento, natura e artigianalità si fondono sotto lo stesso tetto per offrire un momento... diverso!

Birra Arcadia pronta a stupire!!

Due punti spina (uno interno e uno esterno) per non farvi aspettare e lasciarvi divertire.

Alle spine le nostre birre e due novità a tema "Primavera" che vi diremo nei prossimi giorni!

Ritmo, passione e positive vibes!

A farci muovere la testa Men on the moon!

Il quartetto Men on the moon rivisita i migliori brani del pop e del rock internazionale e li ripropone in chiave folk mescolando tradizione e contemporaneità. La formazione è composta da: Federico Testa (voce), Luca Lago (chitarra/mandolino/percussioni a pedale/cori), Andrea D'Amato (fisarmonica/chitarra/percussioni/cori) e Carlo Scudiero (basso). Nascono nel 2012 e iniziano fin da subito a raccogliere larghi consensi tra il pubblico. Tra le loro influenze: The Beatles, Bob Dylan, Tears for Fears, The Cure, Michael Jackson, Talking Heads, REM, Mumford and sons, The lumineers, Brooke Fraser...artisti molto diversi che i Men on the moon, tuttavia, sanno unire efficacemente con il loro inconfondibile sound.

Cucina

Venite affamati perchè a stuzzicare l'appetito ci pensa Sugo Padova con un menù dedicato ai Colli Euganei!

La cucina della Nonna in chiave StreetFood!

Amici/Partner

Coloro che credono in eventi unici, sani e artigianali come questo, che da la possibilità di conoscere, condividere e divertirsi!

Attività giovani e dinamiche nate a Padova che collaborano attivamente!

B-White APS

Shirt Door-To-Door

UniPapiro

ArcellaGround

Ricordiamo che

- L'evento si sviluppa all'esterno e all'interno con ambienti riscaldati.

Importante

- Dato l'affluenza di persone potrebbero esaurire i parcheggi adiacenti alle cantine, a soli 200 metri (verso il centro di Torreglia) troverete altri posti per l'auto.