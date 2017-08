BirraltaFest a Villalta di Gazzo Padovano

🍺 BIRRALTA FEST 2017🍺

LIVE MUSIC - SPECIAL BEER & FOOD

dal 14 al 17 settembre

in collaborazione con Gruppo Sagra Villalta e Pro-Loco Gazzo

🤘🏻LIVE MUSIC🤘🏻

giovedì 14 - dalle 22

DOUBLE TALKIN' rock & blues

venerdì 15 - dalle 21.30

WALK THE PLANK acoustic duo

https://www.facebook.com/walktheplankduo/

MR MONK foo fighters tribute

https://www.facebook.com/mrmonktribute/

sabato 16 - dalle 21.30

INFERNO ROCK by radio Marilu with Adelina Putin

https://www.facebook.com/AdePutin/

BIG ONES aerosmith tribute

https://www.facebook.com/bigonesaerosmith/

domenica 17 - dalle 22

SOYTARANTA negrita tribute

https://www.facebook.com/SOY-TARANTA-NEGRITA-Tribute-Band-…/

🍺 BIRRA🍺

esclusivamente in boccali di vetro

BAD GIRL IPA - Giusto Spirito

WEISSE BIER - Hopf

HELL - Bayreuther Bierbrauerei

KELLER - Bayreuther Bierbrauerei

GUINNES - St. James's Gate Brewery

OKTOBERFEST - HB Munchen

HIRTER VIENNA - Brauerei Hirt GmbH

🍺 STAND GASTRONOMICO🍺

Tutte le sere dalle 19 apertura stand gastronomico

Spatzle panna e spek

Gnocchi gorgonzola e spek / burro e salvia

Piatto Unico wurstel con patate / crauti

Stinco con patate / crauti

Tagliere di affettati

Alette di pollo

Cotechino

Panini onti / Piadine

Il BirraltaFest si svolge a Villalta di Gazzo Padovano, in piazza SS. Faustino e Giovita.