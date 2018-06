“Bistecca day” al mercato coperto di Padova

Sabato mattina, 16 giugno, in via Vicenza, “il barbecue a km zero” in contemporanea con il “Villaggio Coldiretti” di Torino

Tempo di barbecue all’aperto, dagli agricoltori tutte le dritte per la grigliata ideale e a “km zero”, con dimostrazioni pratiche sulla preparazione e cottura della carne, informazioni ai consumatori su origine, caratteristiche della carne nostrana, la scelta dei tagli migliori e consigli per organizzare una grigliata perfetta, anche con un occhio al portafoglio senza rinunciare alla qualità. Verrà illustrato anche il processo di filiera che parte dagli allevamenti, una realtà importante nella nostra provincia.

L’appuntamento con il “bistecca day” a Padova è per sabato mattina, 16 giugno, dalle 8 alle 14 al Mercato Coperto Padova Km Zero, punto d’incontro fra gli agricoltori e i cittadini all’insegna delle tipicità di stagione e del territorio. I venti produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono una giornata dedicata alla preparazione della grigliata perfetta, con i consigli utili da parte dei produttori e dell’agrichef per imparare caratteristiche e metodo di cottura dei diversi tagli. Per tutti in omaggio un cestino di verdure da usare per la grigliata.

L’iniziativa del Mercato Coperto di Padova arriva il giorno dopo il “bistecca day”, la giornata nazionale della carne promossa da Coldiretti a partire dal “Villaggio Coldiretti” di Torino, la grande manifestazione che porta alla ribalta ai Giardini Reali Superiori tutto il meglio del “made in Italy” agroalimentare fino a domenica. Un’occasione per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme, con la presentazione del primo Report Coldiretti su “La rivincita della carne” con analisi sorprendenti, primati del Made in Italy e le fake news che colpiscono il settore. In azione i tutor della carne con lezioni all’aperto per imparare a conoscerla e a scegliere i tagli più adatti per le diverse ricette, con i piatti cucinati dal vivo dagli agrichef che sveleranno i trucchi per realizzare la grigliata perfetta in vista dell’estate.

Sabato mattina dunque appuntamento a Padova con i consigli per il barcebue a km zero e tanti assaggi golosi, con la possibilità di acquistare i tagli di carne fresca, dall’origine garantita, direttamente dai nostri agricoltori. A Padova infatti la zootecnia è una delle voci più rilevanti dell’agricoltura provinciale, che da sola copre oltre un terzo del fatturato complessivo con un giro d’affari di oltre 250 milioni di euro. Gli allevamenti zootecnici sono 1250 e capi bovini sono circa 120 mila. Il settore carne, con oltre 90 mila capi, vale da solo più di 140 milioni di euro.

“Il consumatore ha bisogno di chiarezza e trasparenza, - afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie su un alimento determinante per la salute, che fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea, alla quale apporta l’indispensabile contributo proteico. Gli ultimi dati sul consumo pro capite di carne rossa parlano di una media pro capite assai bassa, al di sotto di quanto consigliato dalla comunità scientifica per una dieta bilanciata e sana. Da qui l’iniziativa di Coldiretti con l’operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati qualitativi e di sostenibilità ambientale, che diventa anche un’occasione per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte di acquisto consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme”.

Gli ospiti del Mercato Coperto hanno la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 14 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/172407083437646/