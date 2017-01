Rassegna “Bistrò”: “On demand” e “L'appuntamento” al Teatro Polivalente di Abano

L'associazione culturale CambiScena presenta la rassegna di improvvisazione teatrale Bistrò, che si terrà tra maggio e aprile con tre serate, dedicate ognuna alla rappresentazione di due diversi spettacoli in atto unico.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Direzione artistica a cura di Teatro a Molla con il patrocinio di Improteatro e di UILT (Unione Italiana Libero Teatro).

1 APRILE

ON DEMAND - di CambiScena

"On demand" è lo spettacolo che porta la magia del grande cinema a portata di teatro! Permette di vedere tanti film diversi dal titolo e genere che sceglie il pubblico: una storia d'amore coinvolgente, un'avventura mozzafiato, una incalzante soap opera, un horror, uno splatter… e anche di più!

Il pubblico di "On demand" si trova davanti alla televisione, dove una annunciatrice televisiva presenterà la prima serata in programma. Vengono rappresentati tre film, di diverso genere e titolo tra quelli che il pubblico vuole vedere e che si alterneranno tra loro in un un vero e proprio zapping televisivo senza interruzione, che continuerà fino alla loro conclusione.

L'APPUNTAMENTO - di Luca Gnerucci

Un nuovo esperimento socio-scientifico. Prendete due persone che non si conoscono, possibilmente single, e mettetele di fronte ad un loro potenziale appuntamento.

Aggiungete un luogo dove poter parlare, aneddoti, racconti, le domande giuste e mescolate il tutto. Si piaceranno? Si odieranno? Si innamoreranno? O sarà semplicemente attrazione fisica? Non esistono domande stupide ma solo risposte stupide!

I PROSSIMI EVENTI

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 e si tengono al Teatro Polivalente di Abano Terme.

BIGLIETTI

Intero: 10 euro (senza prenotazione); 8 euro (con prenotazione);

Ridotto: 6 euro studenti (con prenotazione); 5 euro minori di 14 anni; 2 euro soci CambiScena e Improteatro.

Prenotazione: si accettano solo prenotazioni online dal sito www.cambiscena.it da effettuarsi entro le ore 24 del venerdì precedente allo spettacolo. Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 21 del sabato dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Polivalente di Abano Terme.

Acquisto: la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro.

Apertura biglietteria ore 19:30.

INFORMAZIONI

349.0683830 - info@cambiscena.it - www.cambiscena.it - facebook.com/cambiscena