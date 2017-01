Rassegna “Bistrò”: “Life before life” e “IF” al Teatro Polivalente di Abano

L'associazione culturale CambiScena presenta la rassegna di improvvisazione teatrale Bistrò, che si terrà tra maggio e aprile con tre serate, dedicate ognuna alla rappresentazione di due diversi spettacoli in atto unico.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Direzione artistica a cura di Teatro a Molla con il patrocinio di Improteatro e di UILT (Unione Italiana Libero Teatro).

6 MAGGIO

LIFE BEFORE LIFE - di Luca Gnerucci

L'uomo da sempre studia rimedi per prolungare il più possibile la sua vita terrena, tendendo sempre più all'infinito, per sconfiggere la nemica delle nemiche alla quale non si può sfuggire.

Ma e se la morte non fosse un problema e fossimo già immortali? Le teorie sulla reincarnazione delle anime parlano approfonditamente di come lo spirito di un individuo dopo che è sopraggiunta la morte fisica, possa rinascere e reincarnarsi in un altro corpo. "Life before life" utilizza questi temi offrendo uno spunto di ispirazione per rivivere delle vita già vissute.

Cercheremo nel passato per scovare personaggi carpirne il loro linguaggio, le loro intenzioni, le loro pulsioni e raccontarne le loro storie.

IF. IPOTETICO FUTURO - di Daniele Mazzacurati

Se…Il Domani fosse già qui, nascosto nei giorni che passano. Se…Un mondo parallelo generasse il suo sistema di regole dai difetti o debolezze, dai deliranti sogni di grandezza dell'essere umano. Se...Fosse questo il nostro Ipotetico Futuro.

IF. Un viaggio dal sapore fantascientifico in un'immaginaria società vicina e lontana, per esplorarne le relazioni umane. Antiche. Come il Futuro.

I PROSSIMI EVENTI

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 e si tengono al Teatro Polivalente di Abano Terme.

BIGLIETTI

Intero: 10 euro (senza prenotazione); 8 euro (con prenotazione);

Ridotto: 6 euro studenti (con prenotazione); 5 euro minori di 14 anni; 2 euro soci CambiScena e Improteatro.

Prenotazione: si accettano solo prenotazioni online dal sito www.cambiscena.it da effettuarsi entro le ore 24 del venerdì precedente allo spettacolo. Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 21 del sabato dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Polivalente di Abano Terme.

Acquisto: la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro.

Apertura biglietteria ore 19:30.

INFORMAZIONI

349.0683830 - info@cambiscena.it - www.cambiscena.it - facebook.com/cambiscena