Rassegna “Bistrò”: “Strade” e “La descrizione di un attimo” al Teatro Polivalente di Abano

L'associazione culturale CambiScena presenta la rassegna di improvvisazione teatrale Bistrò, che si terrà tra maggio e aprile con tre serate, dedicate ognuna alla rappresentazione di due diversi spettacoli in atto unico.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Direzione artistica a cura di Teatro a Molla con il patrocinio di Improteatro e di UILT (Unione Italiana Libero Teatro).

22 APRILE

STRADE - di Daniele Mazzacurati

"Strade" è un vero e proprio viaggio "on the road", un viaggio emozionante, poetico, o avventuroso a seconda dei personaggi che gli improvvisatori vorranno farvi incontrare, dei luoghi nei quali vi condurranno o delle atmosfere che vorranno mettere in scena.

Come in ogni spettacolo di improvvisazione teatrale gli attori studiano molti anni prima di esibirsi in questa affascinante disciplina, mettendo in scena spettacoli come "Strade", di grande emozione e coinvolgimento.

LA DESCRIZIONE DI UN ATTIMO - di Antonio Contartese

Gli scrittori, gli sceneggiatori, i poeti, creano storie elaborando idee che hanno avuto il tempo di ponderare, sviluppare, correggere, scrivere e riscrivere.

Ma la mente umana è capace di creare storie anche in maniera del tutto involontaria. E ci fa vivere emozioni e sensazioni reali in una situazione che reale non è.

Succede di notte quando sogniamo, ma anche durante il giorno, quando siamo perfettamente coscienti.

E così un uomo convocato nell'ufficio del suo capo, si ritrova improvvisamente nella sua mente come un senzatetto, al freddo e sotto un ponte vestito di stracci, a mangiare avanzi trovati in un cassonetto. In questa realtà alternativa, il tempo è un concetto relativo.

Che si tratti di un unico fotogramma o dell'arco di un'intera vita, nel nostro mondo la proiezione corrisponde solo a un battito di ciglia. Così l'uomo si alza dalla sua scrivania per andare a bussare alla porta dell'ufficio del capo.

È questo che succede ai protagonisti de "La descrizione di un attimo". Vivono la loro vita nel mondo reale e, nello stesso tempo, ne vivono molte altre, ma solo per un istante.

I PROSSIMI EVENTI

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 e si tengono al Teatro Polivalente di Abano Terme.

BIGLIETTI

Intero: 10 euro (senza prenotazione); 8 euro (con prenotazione);

Ridotto: 6 euro studenti (con prenotazione); 5 euro minori di 14 anni; 2 euro soci CambiScena e Improteatro.

Prenotazione: si accettano solo prenotazioni online dal sito www.cambiscena.it da effettuarsi entro le ore 24 del venerdì precedente allo spettacolo. Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 21 del sabato dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Polivalente di Abano Terme.

Acquisto: la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro.

Apertura biglietteria ore 19:30.

INFORMAZIONI

349.0683830 - info@cambiscena.it - www.cambiscena.it - facebook.com/cambiscena