Torna il Black Friday, tutto pronto per la notte dello shopping a Padova

Torna per il quinto anno consecutivo a Padova la serata del Black Friday, “importata” dagli States quattro anni fa grazie ad un’idea di Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom, e che ha anche da noi un grandissimo seguito e ad ogni edizione, attesa con impazienza dai padovani e non solo, continua a mietere numeri strepitosi per quanto riguarda visitatori dei negozi e capi acquistati.

IL BLACK FRIDAY

Il 24 novembre, dalle 20,30 alle 23,30, sarà quindi possibile approfittare di occasioni uniche ed irripetibili di shopping, che verranno offerte dai negozi del Centro Storico di Padova esclusivamente in questa fascia oraria e solo per un numero ristretto di articoli o di capi, con sconti fino all’80% del valore effettivo degli articolo proposti. Data unica mondiale per una serata dunque che vede l’Ascom in prima linea nella promozione e organizzazione di una straordinaria finestra temporale da dedicare alla ricerca delle occasioni più incredibili. Grazie alla pubblicizzazione dell’evento garantita anche quest’anno dall’Agenzia World Appeal, i negozi potranno sfruttare l’iniziativa utilizzando la Fan Page appositamente creata, i video promozionali e il sito www.blackfridaypadova.it, che diventerà il grande contenitore di scambio per tutto quello che verrà creato dalla fantasia dei commercianti e dei loro clienti.

L'IDEA DI ASCOM

“Il Black Friday, è un’idea nata in Ascom quattro anni fa – ricorda Patrizio Bertin – ed è una straordinaria occasione per offrire alla città una serata eccezionalmente animata e ai negozi un’occasione per mettere in evidenza la propria offerta commerciale a ridosso delle festività. Nonostante un certo scetticismo che accompagnò la prima edizione, il Black Friday padovano è diventato un evento da replicare, tanto che molte altre esperienze, sulla scia della nostra iniziativa, hanno preso piede anche in molte altre località italiane”.