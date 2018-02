"Il blog come strumento per il marketing aziendale", seminario gratuito a Padova

La web marketing agency padovana Prima Posizione Srl organizza un seminario gratuito per imprenditori e responsabili marketing dal titolo "Come aumentare velocemente la visibilità del tuo sito per attirare nuovi clienti in Italia e all'estero con il blog".

L'incontro illustrerà strategie vincenti, spunti pratici ed esempi concreti per migliorare velocemente la visibilità di un sito aziendale, trovare nuovi mercati, attirare più clienti e vendere di più grazie al blog.

I partecipanti acquisiranno i parametri essenziali per valutare l'attuale strategia di promozione online della propria azienda e capire le fasi essenziali per creare e gestire un blog aziendale di successo, che possa quindi produrre maggiore visibilità per il sito aziendale e aumentare i tassi di conversione.

Appuntamento martedì 20 febbraio alle ore 9.30 a palazzo Giovanni, in viale dell'Industria, 60 (scala B) a Padova.

