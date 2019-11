I Blood Brothers in concerto a La Base Live Factory

Il tributo più acclamato e richiesto al mitico rocker americano! Tutta l'energia di Bruce Springsteen & co. sul palco della Base, per una performance che non dimenticherete!

Appuntamento a La Base Live Factory di San Martino di Lupari il 30 novembre 2019.

Inizio show alle ore 22.30.

Informazioni e contatti

BIglietti disponibili sul circuito Do It Yourself Ticket: https://www.diyticket.it/events/Musica/2969/blood-brothers-biglietti

Nel prezzo è compresa la prima consumazione.