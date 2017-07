Bloody Millionaire in concerto a Ca' Sana

Domenica 27 agosto alle 21.00 Ca'Sana ospita Bloody Millionaire in concerto:



Giovanni Vettore – voice, keys, guitars

Filippo Stocco – guitars

Stefano Longo – guitars

Enrico Moro – bass

Daniele Zabeo – drums, voice



I Bloody Millionaire nascono nei primi mesi del 2015 per volontà di Filippo Stocco (chitarra) e Giovanni Vettore (voce), reduci dalle esperienze Made In China e Ribenia. A loro si affiancano Stefano Longo (chitarra, Jading Babies), Nicolò Masetto (basso, The Wild Scream) e Daniele Zabeo (batteria, Gionnis), a formare la line-up definitiva. Nelle jam che seguono, il gruppo punta a sviluppare non solo la perizia tecnica ma anche un approccio sperimentale al suono, colorando il rock di partenza con tinte sempre più personali. Durante l’estate 2015 i Bloody Millionaire, forti di questa versatilità, si chiudono all’Atomic Studio di Camposampiero (PD) e registrano il loro album di debutto: “Marble dust” uscito ufficialmente il 7 marzo 2016 per Indiemood/La Coperta Dischi. Segue un tour promozionale che riscuote ottimi consensi unitamente ai pareri favorevoli della critica su “Marble Dust”. I Bloody Millionaire salgono anche sul podio di due importanti contest: Arezzo Wave Veneto e Rise Festival Contest di Padova. La band è attualmente impegnata nella fase di scrittura del nuovo disco.



“Marble Dust” (La Coperta Dischi / Indiemood) è un album rock scritto di getto in un garage ma raffinato da un accuratissimo lavoro di studio. Musicisti già militanti in altre formazioni, i cinque “Bloody Millionaire” iniziano a suonare nel 2014 quasi per divertimento. Nasce subito una canzoneguida: “As Much As She Can Take”, praticamente un boogie, trascinata da un riff hard-rock e incendiata da un ritornello irresistibile. Gli altri brani seguono a ruota, guidati da chitarre di matrice stoner e arricchiti di strumenti che devono molto al suono vintage anni ’60 -’70. Consci del valore dei brani, i cinque si chiudono in studio per mesi, uscendone con quest’album, tanto poliedrico negli arrangiamenti quanto compatto nel sound. Spiega, a questo proposito, la band:

“Difficile trovare una categoria per il sound che abbiamo sviluppato ma ci proviamo ugualmente: i nostri punti di riferimento sono stati Black Rebel Motorcycle Club, Blur, Foo Fighters, Artic Monkeys. Diciamo di più: abbiamo rielaborato tutto quel rock che sta tra i Pearl Jam e i Radiohead.”



Il disco, anticipato dal video-clip del singolo “As Much As She Can Take”, è disponibile dal 7 marzo in digitale (Bandcamp, iTunes) e in una esclusiva edizione CD numerata a mano.



