Blubordò e I neri per caso in concerto al Verdi

Un concerto del più noto gruppo vocale padovano Blubordò che lascerà il palco al il più famoso gruppo locale italiano I neri per caso per poi fare un grande finale assieme! Qualità ed energia per una serata indimenticabile.

In breve

Blubordò

special guest

i Neri per caso in concerto

Dove e quando

5 gennaio 2020 - 20.45

​Padova / Teatro Verdi

Biglietti

Platea e Palco PPiano 27 euro, Palco I e II ordine 25 euro, Galleria 15 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/blubordospecial-guest-neri-per-caso-in-concerto/

https://www.facebook.com/events/560432224752086/