"Blues By The River", Claudio Bertolin in quartetto al Fistomba Social Park il 17 luglio.

Accanto al parco Venturini Natale (ex Fistomba) scorrono le placide acque del Piovego. Il contesto ideale per ospitare un concerto intitolato simbolicamente “Blues By The River” fra i più attesi dell’intera rassegna estiva targata Fistomba Social Park. Venerdì 17 luglio, ore 22, salgono sul palco due icone della musica padovana e nazionale: Claudio Bertolin e Carlo Santacatterina, anime di un quartetto di musicisti di consolidata esperienza.

Classe 1953, Bertolin incarna la figura del classico bluesman: musicista vagabondo negli anni ’70, ha avuto il privilegio d’incontrare e suonare per due mostri sacri del blues come il chitarrista e armonicista texano Cooper Terry e Roberto Ciotti, maestro del blues italiano sotto la cui egida ha perfino realizzato due album diventando l’armonicista del gruppo. Tornato in Italia, non prima di aver collaborato con il proprio idolo Sonny Terry e con Eddie C. Campbell, Bertolin ha messo in piedi la sua band aprendo per artisti del calibro John Mayall e Mickey Baker

Grande voce, chitarra e armonica rappresentano i tratti inconfondibili e distintivi del bluesman padovano. Al parco Venturini Natale, Bertolin fornisce un saggio della propria bravura attingendo dallo sconfinato repertorio americano e presentando contestualmente alcuni suoi pezzi originali fra i quali “I Am The Voice”, “Black Rain Boogie” e “Low And Red”. Ad affiancarlo, durante la “navigazione”, sono all’organo Hammond il già citato Carlo Sancatterina (protagonista della precedente serata al parco con il Trio L’Èstràno), Valerio Poncini alla batteria e Luciano Tortima al basso, che da circa un anno ha affinato l’intesa musicale con Claudio Bertolin.

Il parco Venturini Natale chiude tutti i giorni alle 19.30. L’ingresso successivamente è riservato ai clienti del bar e del ristorante per un totale di 45 coperti. Per motivi di sicurezza legati alle normative anticovid-19 e all’organizzazione della serata, è richiesta la prenotazione obbligatoria al 342-8437085 (Marco) e 328-9379008 (Lino).

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato o rinviato a data da destinarsi.

https://www.facebook.com/events/593644981572142/

