BNKR 028 w/Dj Pete aka Substance, Giordano, Status Und al Mame club

BNKR028

Mame club

25/11/17

- Substance aka DJ Pete (DE)

(Hardwax Berlin, Chain direction, Grounded Theory Berlin)

Guardando al panorama techno di Berlino, è impossibile non imbattersi nel punto di riferimento qual è DJ Pete. Non è solo un rappresentante della primordiale techno berlinese, ma anche una delle forze che hanno modellato la prima scena dance underground della capitale tedesca per gli anni a venire. In poco tempo ha contribuito a scrivere la storia della realtà di Berlino come remixer, produttore e dj internazionale, così come parte dello staff del negozio di dischi Hardwax.

Ascoltando Pete, non sorprende che la sua esperienza abbia brillato costantemente attraverso due decenni. I suoi set comprendono una vasta gamma delle correnti più importanti che la musica elettronica ha attraversato nel corso degli ultimi 20 anni, basati su una techno con sfumature di industrial, house e sonorità Detroit. Un altro esempio della sua varietà e apertura mentale sta nel fatto che Pete, sebbene come dj preferisca ancora il suono e le qualità tattili del vinile, abbia pubblicato, come parte del duo Scion, “Scion Arrange And Process Basic Channel Tracks”, ovvero il primo CD disponibile in commercio che sia mai stato prodotto completamente con Ableton Live.

Con lo pseudonimo di Substance ha prodotto numerose release per Chain Reaction e Scion Versions, così come remix per artisti del calibro di Juan Atkins, Scuba, Robert Hood e Rhythm & Sound.

Insieme a Sleeparchive crea TR-101 un progetto dedito all'improvvisazione live senza alcuna uscita in etichette discografiche.

- Giordanø

(BNKR, Granulart Recordings, Stratosphera Records)

- Status Und

(Thursdaysdeep, BNKR - Bunker Events)

Ingresso:

8 euro fino all'1 in lista con il tuo pr di fiducia;

10 euro intero

Ingresso riservato ai soci ARCI

Promo tessera ARCI 2018 a 6 euro