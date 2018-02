Board on Air, presentazione della lavagna magica per l'e-learning ideata a Padova

Accendi, scrivi e disegni, proietti le tue slide, parli al tuo pubblico e la lavagna riprende, memorizza, condivide: qui e ora, anche in streaming.

É Board on Air, prima e unica lavagna interattiva in Europa, ideata e realizzata a Padova per le discipline STEM (Scienze, Ingegneria, Matematica) da Carlo Mariconda e Alberto Tonolo del dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita e perfezionata grazie ai consigli di un illusionista.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI INCONTRI

La lavagna magica verrà presentata in prima assoluta da PAsocial - Associazione per la Nuova Comunicazione, in collaborazione con il dipartimento di Matematica dell'Università di Padova, in occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta #SAA2018, mercoledì 7 febbraio alle ore 14.

CONTATTI

Iscrizione: www.nordestdigitale.com/registrazione

Approfondimenti: silviapittarello.it/lightboard-boardonair-saa2018/