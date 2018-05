Bob Corn, a seguire Pop Fever - All you can pop al Parco della Musica

Mercoledì 23 maggio ore 21 (puntuali)

Bob Corn

Parco della Musica, Padova

"Ciao mi chiamo Tiziano, mi chiamano Tizio, vengo da San Martino Spino e mi piace essere Bob Corn quando suono le mie canzoni"

Nell’epoca della trap e del nuovo pop italiano ci piace ogni tanto rimanere aggrappati alla salvifica aura di Bob Corn, cantautore modenese acuto, semplice e spontaneo come la musica che suona, fatta da una chitarra e da una voce timide e decise, leggere e malinconiche, uniche e sincere, come poche altre cose della nostra Italia sempre alla rincorsa di numeri e di mode.

A seguire POP FEVER - All You Can Pop con Sergio Wow!

Mercoledì sera

Sergio Wow!

All You Can Pop 360°

I migliori successi pop degli ultimi 20 anni miscelati per noi dal buon Sergio Wow!

Dress code: scarpe comode e ginocchia flessibili.

Ingresso gratuito

