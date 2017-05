Sarà preambolo e ciliegina sulla torta, quella che l'Associazione padovana "Compagnia degli Anelli" metterà a guarnizione di " La Maschera alle Terme di Abano 2017".

Alle ore 21 di sabato 6 maggio, infatti, proprio grazie all'organizzazione di "Compagnia degli Anelli", si svolgerà una passeggiata riservata a figuranti in costume d'epoca e di fantasia. Gli stessi figuranti, portando delle lanterne accese, illumineranno il cammino della passeggiata. L'evento, concordato con il Comune di Abano, partirà dalla fontana ellittica che si trova di fronte all'Hotel Orologio. A

lla fine della passeggiata, il cui percorso interesserà la zona pedonale della Città Termale, "Compagnia degli Anelli" presenterà al pubblico la sua "Dama delle lanterne". Trattasi di una originale partita a dama, giocata su una scacchiera di m.4,50 di lato, nella quale i giocatori in "costume" useranno come pedine delle lanterne accese. Durante la partita le pedine-lanterne saranno spostate da ballerine di DanzaCity che, anche per questa occasione, hanno dato la loro collaborazione a "Compagnia degli Anelli".

La partita sarà allietata dall'esecuzione di musiche barocche, suonate dal gruppo "Flute Academy", che contribuirà così alla riuscita della serata. Un'occasione da non perdere, quindi, per ammirare costumi, movenze e musiche, dove volano emozioni e fantasia.

La manifetsazione ad Abano continuerà:

La Maschera alle Terme di Abano

sabato 7 maggio, ore 16.45 – 21

e domenica 8 maggio, ore 9.30 – 16

Info http://www.abanoterme.net/

