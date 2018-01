"Le bollicine inglesi", degustazione con Nicola Bonera a La Bulesca di Selvazzano

L'associazione Arte&Vino organizza una degustazione dedicata ai vini inglesi, che sarà ospitata dal ristorante La Bulesca di Selvazzano martedì 20 febbraio alle ore 20.30.

IL VINO IN INGHILTERRA

Privi di grandi tradizioni enologiche, gli inglesi sono tra i maggiori importatori di vino dal mondo, per cui è spontaneo pensare all’Inghilterra, e in particolare a Londra, come il cuore del mercato del vino europeo. Negli ultimi anni però gli inglesi non solo importano, ma producono ottimi spumanti, all’altezza di quelli dei cugini francesi.

Il clima più caldo ne ha favorito la produzione nella fascia meridionale dell’isola, da sud ovest a sud est: dalla Cornovaglia al Kent, dal Sussex al Surrey, ma si vinifica anche in Scozia e nei pressi di Londra.

I terreni gessosi di queste zone presentano una composizione simile a quella del suolo francese della Côte de Blanc e, per certi versi, ricordano anche quella della Champagne. Gli sparkling wines inglesi sono così competitivi da aver superato, negli assaggi alla cieca, quelli di molti altri paesi tra cui Italia e Francia.

Sono molti in questo momento a investire oltre il Canale della Manica. Il momento storico sicuramente incide e favorisce una crescita proficua del settore, che combinato alla curiosità dei consumatori porta buoni margini di guadagno per tutti gli investitori. Con una produzione in aumento del 50%, le bollicine inglesi, sono in grado di lusingare qualsiasi consumatore. Prezzi competitivi e qualità alta, gli sparkling wines inglesi si posizionano sicuramente tra i vini che, già da quest’anno, potranno regalare sorprese e nuove emozioni.

IL SOMMELIER

Conduce la degustazione Nicola Bonera, classe 1979, autorevole comunicatore dei vino che nel 2010 ha vinto il titolo di Miglior Sommelier d'Italia, dopo essere stato già due volte vicecampione italiano, vincitore del Master del Sangiovese nel 2006 e miglior Sommelier di Lombardia nel 2002. Dal 2012 è Ambasciatore del Metodo Classico.

I VINI IN DEGUSTAZIONE

Chapel Down Brut Nv

Goring Estate Brut

Nyetimber - Classic Cuvée MV

Coates & Seely Britagne Brut Reserve

Hush Heath - Balfour Brut rosé

Coates & Seely Britagne Brut Rosé

BIGLIETTI

Biglietti:

intero 55 euro

ridotto 50 euro (soci AIS - FIS - FISAR - ONAV)

ridotto speciale soci Arte&Vino 45 euro

Pagamento:

acquisto online: https://goo.gl/iJyFMb

bonifico bancario intestato a:

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

causale: Serata Le Bollicine Inglesi - 20/02/2018

(pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a segreteria.artevino@gmail.com)

DETTAGLI

Si prega di portare un set di calici per la degustazione

É possibile il noleggio in loco al costo di 5 euro

Arte&Vino associazione culturale

segreteria.artevino@gmail.com

392.7559206