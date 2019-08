Alessio Boni e Marcello Prayer: "Il canto degli esclusi" al castello Carrarese

Cambio di programma per la rassegna estiva Castello Festival, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos.

Lo spettacolo “Il Potere” di Claudio Santamaria, previsto per il 6 settembre al Castello Carrarese, non avrà luogo in quanto l’attore dovrà partecipare proprio quel giorno alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione dell’ultimo film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore".

In sostituzione di questo spettacolo il direttore artistico Maurizio Camardi ha invitato due attori amatissimi dal pubblico, Alessio Boni e Marcello Prayer, che porteranno in scena il recital “Il canto degli esclusi – Concertato a due per Alda Merini”.

I prezzi dei biglietti rimangono invariati: poltronissime numerate euro 18, poltrone non numerate euro 12 (esclusi diritti di prevendita).

Chi avesse già acquistato il biglietto?

Chi ha già acquistato il biglietto per lo spettacolo di Claudio Santamaria potrà rivolgersi al proprio canale di vendita per effettuare il cambio biglietto. In alternativa potrà chiedere il rimborso.

Dettagli evento

Venerdì 6 settembre

ore 21.15

Alessio Boni e Marcello Prayer

“Il canto degli esclusi”

concertato a due per Alda Merini

testi di Alda Merini

con

Alessio Boni - voce recitante

Marcello Prayer - voce recitante

in collaborazione con Aidastudio Firenze

Dopo l’eccezionale successo della fiction televisiva "Di padre in figlia", Alessio Boni torna a Padova questa volta sul palco del Castello Carrarese con uno spettacolo dedicato alla straordinaria poesia di Alda Merini, caratterizzata da uno stile limpido e nello stesso tempo incisivo, con cui l’autrice descrive perfettamente il suo mondo interiore.

In scena con Marcello Prayer, Boni costruisce una partitura ritmica che fonde due voci in una sola, riuscendo ad esaltare versi di grande intensità emotiva e a cadenzarne la ritmicità, nel grumo di contraddizioni che li hanno partoriti.

Con sensibilità e intelligenza interpretativa, fra disvelamenti e apparizioni, fra consapevolezze amare e istintive felicità, i due indagano così lo spazio mentale della Merini, che irrompe nella fantasia e negli empiti primari dell’anima, con le parole libere della poesia più vera.

Una poesia istintiva, quasi ingenua nella sua spontaneità, dotata di qualità visionarie ed orfiche. Il suo stile è dominato da una fantastica irruenza, ma tutto ciò si unisce anche ad una spiccata tendenza narrativa. Una poesia che arriva indistintamente a tutti. Perché Alda Merini è una poetessa “da marciapiede”, così potente, così diretta, senza filtri cerebrali. La sua sofferenza, profonda e terribile, autentica, vissuta sulla pelle, tocca il cuore di ogni tipo di pubblico.

“Dopo Pavese e Pasolini, abbiamo scelto di continuare il gioco della Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le nostre voci si alternano e s’intrecciano (come sempre) per diventarne Una, a cadenzare la ritmicità del Suo verso di forte intensità emotiva nel grumo di cantraddizioni che l’hanno abitata.

Abbiamo immaginato d’ascoltare la Sua voce dettarci, come gli antichi rapsodi, il Libro di Poesia da mettere in voce: così è nata la necessità di questo altro viaggio che ora proponiamo.”

(Alessio Boni e Marcello Prayer).

Biglietti

Poltronissime numerate euro 18

Poltrone non numerate euro 12

Esclusi diritti di prevendita



Prevendite

Gabbia Dischi. Hifi Record, Scuola Di Musica Gershwin, Vivaticket Italia Ticketmaster Italia Zed Live

Informazioni

342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Info web

https://www.facebook.com/events/445687049550419/