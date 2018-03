"Bontà & Benessere" e "Salute alle erbe": mercatini e prodotti tipici a Cittadella

Torna a Cittadella "Bontà & Benessere", la mostra mercato di prodotti alimentari tipici e biologici, erboristici, salutistici ed anche di artigianato che si terrà in piazza Pierobon sabato 17 e domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 19.30.

Nell'ambito dell'iniziativa si terrà anche la mostra mercato "Salute alle Erbe" dedicata alle erbe aromatiche, officinali e spontanee e da prodotti derivati. La mostra, che si terrà domenica 18 marzo in via Marconi, permetterà di conoscere le erbe aromatiche con le relative schede descrittive.

Per l'intera giornata l'esperta Anna Tonello sarà a disposizione del pubblico, per tutte le curiosità sul magico mondo delle erbe, dalle loro proprietà all'utilizzo in cucina.

Informazioni

Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it

www.venetoatavola.it

Pagina Facebook

Gallery