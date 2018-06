Concerti “Boogiedown festival” al parco della Musica

Veneto Jazz e Nu Fest, festival di musica elettronica firmato Veneto Jazz, organizzano quattro giorni di musica non stop al parco d’Europa, con un ricco programma di concerti live, accompagnato da food & beverage.

Ospiti d’eccezione Yarah Bravo, Dj Vadim & Mc Jman, Populous e Dj Bone.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DEI CONCERTI

Appuntamento con “Boogiedown festival” al parco della Musica da giovedì 21 a domenica 24 giugno, dalle 17 alle 2.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Il programma completo e le informazioni sulle prevendite dei biglietti sono consultabili sul sito www.venetojazz.com/festival/boggiedown-festival.

Dettagli

Boogiedown, il nuovo open air festival al Parco della Musica di Padova

Dal 21 al 24 giugno, attesi Yarah Bravo, Dj Vadim, Populous e dj Bone.

È il nuovo appuntamento dell’estate. È il Boogiedown Festival, in programma al Parco della Musica di Padova, dal 21 al 24 giugno, promosso da Veneto Jazz e Nu Fest, sezione elettronica di uno dei festival più importanti del panorama italiano.

Quattro giorni di musica, dalle 17 alle 2, fra gli headliner d’eccezione, Yarah Bravo, una delle più talentuose emcee a livello internazionale che ha fatto della fusione tra rap, soul e jazz il suo cavallo di battaglia (21 giugno); il russo Dj Vadim, pilastro della scena underground mondiale, per l’occasione con Mc Jman (22 giugno); Populous, noto producer leccese inventore dell’indietronica, con il nuovo live audio e video (23 giugno). In chiusura uno special guest, rappresentante della più raffinata Detroit Techno, Dj Bone(24 giugno).

Ma è incontenibile il programma dei live ospitati in questa location di grandi dimensioni che abbina la musica dal vivo ad un’offerta di food & beverage. Sui diversi palchi allestiti al Parco della Musica ci saranno anche Experimental Scratch Jazz experience, il quartetto di nu jazz di Andrea Cabras di Irma Records (21 giugno); Numa Crew, collettivo di dj producer e Mc pionieri del Dubstep in Italia (22 giugno); il duo Sun Yufka in un live stile tropical beats, e l’imperdibile Sequoyah Tiger, rappresentante del dream pop, fra forma canzone e danza (23 giugno), oltre a numerosi dj della scena locale, come i collettivi Dissidanza, Electronic Fog, Quarto Mondo, e i visual artists Nichi List e Pop Cornea. Un’esperienza unica e coinvolgente per notti a tutto volume, destinate a diventare l’appuntamento imperdibile della movida estiva.

Programma

Giovedì 21 giugno, dalle ore 17

YARAH BRAVO & LOVE IS THE MOVEMENT BAND (Duzz Down San, Ninja Tune, SWE/USA/UK)

+ ANDREA CABRAS “EXPERIMENTAL SCRATCH JAZZ EXPERIENCE” (Irma Rec, ITA)

+ second stage OCEANICMOOD dj set

Venerdì 22 giugno, dalle ore 18

Dj VADIM & mc J.MAN (NinjaTune, theSoundcatchers / UK, RUS, SPA)

+ NUMA CREW showcase (Shogun Audio, ITA)

+ second stage QUARTO MONDO dj’s

Sabato 23 giugno, dalle ore 17

POPULOUS live audio video (Morr Music, Piccica Dischi, Bad Panda Rec. ITA)

+ SUN YUFKA live (Beatmachine Rec, ITA)

+ SEQUOYAH TIGER live (Morr Music, ITA/IRN)

+ second stage QUARTO MONDO dj’s

Domenica 24 giugno, dalle ore 17

DJ BONE from DETROIT

+ DJ P.FLEX | NIK GONNELLA (Dissidanza, Firenze ITA)

+ IDGA | ISKØ (Electronic Fog, Padova ITA)

+ MARCELLO BIGGIE (BoogieDown, NU – Venezia ITA)

second stage BACK TO BACK and DJ ROTATION

Biglietti

Abbonamento per 4 giorni: 35 euro (+ diritto di prevendita)

Ingresso 1 giorno: 10 euro (+ diritto di prevendita)

Prevendite:

On line e punti vendita Ticketone – On line e punti vendita Geticket

Dove

Parco d’Europa, ingresso da via Venezia, via del Pescarotto, via P. Maroncelli

Informazioni

Veneto Jazz

cell. 370 3309353 - 366 2700299 - 349 3158098

email marce@venetojazz.com - jazz@venetojazz.com

sito www.venetojazz.com​