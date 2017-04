BORGO in LAB: artigiani, giochi, workshop, brunch e musica al Laboratorio I'M di Abano

Sabato 29 e domenica 30 aprile il Laboratorio Culturale I'M dell'associazione culturale Khorakhanè organizza "BORGO IN LAB", #cucina, #uscitenaturalistiche, #artigiani, #laboratori e #giochi per imparare insieme divertendosi.

INIZIATIVE

"Borgo in lab" è l'occasione per conoscere da vicino gli artigiani e partecipare a laboratori per grandi e piccini, per prendere parte alle uscite naturalistiche sul territorio, rilassarsi con un drink nel giardino esterno, divertirsi con la corsa coi sacchi, il tiro alla corda o il gioco della lippa, ma anche per leccarsi i baffi con un buon brunch la domenica mattina e saltare a tempo di reggae con i Patois Brothers.

ORGANIZZATORI

Le due giornate sono organizzate dall'associazione Khorakhanè e in particolare dai due gruppi di lavoro I'M Design e I'M Family.

Il primo si occupa di ideare e progettare arredi, scenografie e allestimenti con materiali di recupero e tecniche di upcycling; il secondo, nato in collaborazione con Da Grande - Refresh Atelier a inizio 2017, ha sviluppato un ricco calendario di attività, laboratori e incontri per bambini e famiglie.

DETTAGLI

La manifestazione si svolgerà prevalentemente nel giardino esterno.

In caso di maltempo le attività saranno trasferite negli spazi interni del Laboratorio Culturale I'M.

PROGRAMMA

Sabato 29 aprile

ore 15-18.30: Workshop artigianali;

ore 18.30-22. Aperitivo con buffet;

ore 22: Concerto reggae con i Patois Brothers.

Domenica 30 aprile

ore 10-18: Esposizione delle creazioni degli artigiani e delle cooperative;

ore 10-18: Giochi di una volta nel giardino I'M Lab;

ore 10-12: Escursione naturalistica con Nordic Walking Terme Euganee Sda, "Alla Scoperta del Monastero Benedettino San Daniele";

ore 11-12: [1° turno] Laboratorio di carta crespa con l'associazione Solar, dedicato a tutte le donne;

ore 12-14: Brunch I'M Lab;

ore 15.30-18: Animazioni di giocoleria, truccabimbi e un ospite speciale: Pastroccio Dibolle che porterà il suo spettacolo-laboratorio di bolle di sapone grandissime;

ore 15.30-16.30: [1° turno] Laboratorio per bambini (3-5 anni) con l'associazione Helyos, "Gli abitanti del terreno di casa";

ore 15.30: "Gli scacchi e la vita" (dai 7 anni in su) per imparare come gli scacchi possono trasformarsi in una scuola di vita. A cura dell'associazione Le Sei Direzioni;

ore 16-17: [2° turno] Laboratorio di carta crespa con l'associazione Solar, dedicato a tutte donne;

ore 17-18: [2° turno] Laboratorio per bambini (3-5 anni) con l'associazione Helyos, "Gli abitanti del terreno di casa".

SEI UN ARTIGIANO?

Vuoi esporre i tuoi prodotti, venderli e magari proporre un workshop al pubblico per far apprezzare il tuo lavoro?

Scarica gli allegati e invia la tua richiesta di partecipazione.

http://bit.ly/invito_artigiani

http://bit.ly/iscrizione_artigiani

http://bit.ly/iscrizione_soci_maggiorenni

INFORMAZIONI

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro). Comunicazione riservata ai soci.