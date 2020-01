“Borsellino” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Torna nella sua ventiduesima edizione la rassegna teatrale di San Giorgio Delle Pertiche. Il titolo scelto è “S...CONFINI” in quanto i temi trattati spaziano dallo sport, alla danza, ma anche dei rapporti padri-figli, di mafia e dell’identità umana: tutti argomenti che toccano direttamente o indirettamente ognuno di noi e la nostra comunità.

Il mio ringraziamento va ad ARTEVEN e all’associazione ViadelCampo che da oltre vent’anni cura la rassegna teatrale in maniera totalmente gratuita con una generosità di tempo ed energie senza paragoni. Il teatro è un’esperienza millenaria ma sempre autentica. E’ un’emozione che dobbiamo preservare.

Buona rassegna a tutti, sono certo vi piacerà.

Alberto Corsini

Vicesindaco e Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 21

Giacomo Rossetto

Borsellino

di Giacomo Rossetto

produzione Teatro Bresci

Spettacolo vincitore Premio Grotte della Gurfa per il Teatro d’Impegno Civile / Regione Sicilia

Selezionato al Torino Fringe Festival 2019

Sono passati 25 anni da quel maledetto 19 luglio 1992, giorno della strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Con lo spettacolo si vuole raccontare – con la delicatezza e il rispetto dovuti – la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, che non accetta compromessi, dal forte rigore morale. Un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito. È una storia di parole, fatti, speranze, delusioni, numeri. Numeri che raccontano i kg di tritolo, i mafiosi condannati grazie al lavoro di Paolo e di Giovanni Falcone. Ricordi degli amici e colleghi perduti in questa dolorosa ma necessaria battaglia.

È una storia fatta di parole e suoni, musiche e immagini.

Per continuare a lottare.

Cinema teatro Giardino

Via Roma, 70

Per Roger, La scimmia, Tanguera, In nome del padre

Interi euro 18 - Ridotti euro 15

Per Borsellino

Intero euro 14 - Ridotto euro 12

(ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10)

Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, soci BCC Roma e soci CRAL USLL 6 Camposampiero

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Per prenotazioni e prevendite telefonare al 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049.9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino

via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Associazione Viadelcampo

Tel. 349 7368623

renalore@libero.it

www.arteven.it

