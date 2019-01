“Borsellino”, spettacolo della rassegna “Ricordami” al Rex

“Ricordami” la rassegna di Teatro Civile andrà in scena a febbraio e marzo 2019 a Padova, al cinema Rex.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Ricordami”

Una serie di appuntamenti interamente dedicati al Teatro Civile, progetto in collaborazione con il Cinema Rex di Padova.

Quattro eventi con quattro grandi storie.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2471174869763146/

Venerdì 22 marzo

“Borsellino”

dalle ore 21.15 alle 23.15

Dettagli

Il giudice Paolo Borsellino, assassinato da cosa nostra assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d’Amelio, è considerato uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia, insieme al collega ed amico Giovanni Falcone.

Sono passati 25 anni da quel maledetto 19 luglio, giorno della strage.

Dopo la morte dell’amico e collega Giovanni Falcone, il coraggio è ciò che spinge, nonostante la paura, il giudice Paolo Borsellino a compiere fino in fondo il proprio dovere. Di magistrato e di uomo, perché pubblico e privato si contaminano sempre nella sua vita: i pensieri del giudice si rispecchiano in quelli dell’uomo e viceversa.

E’ una storia di parole, fatti, speranze, delusioni, numeri.

Numeri che raccontano i kg di tritolo.

Numeri che raccontano i mafiosi condannati.

Numeri che raccontano gli amici persi.

Numeri che sono grandi o piccoli, ma sempre importanti.

E’ una storia fatta di parole e suoni, musiche e immagini.

Per continuare a lottare.

Di e con Giacomo Rossetto - produzione Teatro Bresci

spettacolo vincitore del premio Grotte della Gurfa per

il Teatro Civile/Regione Sicilia

La rassegna

Premi Rec! Ricordami.

la prima rassegna interamente dedicata al Teatro Civile

Direzione Artistica: Teatro Bresci

“In un momento storico in cui gran parte della comunicazione passa per canali virtuali, la forza del mezzo teatrale è quanto mai necessaria: se la fruizione televisiva e telematica si fa sempre più individualista, a teatro si ritrova una comunità concreta di individui. Il teatro riscopre la sua antica funzione di aggregante sociale e di veicolo attraverso cui la cultura diventa accessibile a tutti”.

Biglietti

Intero euro 7, ridotto euro 5

ridotto per studenti scuole superiori e Università

Presto in vendita:

On line all’indirizzo https://ticket.cinebot.it/rex

(costo di commissione euro 0,50)

Cassa del Cinema Rex

Per Info

Marta (Cinema Rex) 347 4763045

www.teatrobresci.it

http://www.teatrobresci.it/progetti/rassegne/

https://www.instagram.com/p/BsO67plnAEc/

https://www.facebook.com/rex.padova/

Gallery